Согласовано строительство новых развязок на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы согласовали проект строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и на территории городских округов Дзержинский и Котельники Московской области, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в рамках проекта будет реконструировано более 3,5 километра прямого хода МКАД с устройством переходно-скоростных полос, а также построено нескольких эстакад.

"Для пешеходов создадут два надземных перехода: вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и через улицу Верхние Поля, а также пешеходный тоннель", – отметил Бочкарев.

Предусмотрены ремонтные работы на пересечении с улицами Капотня и Энергетиков. Также появится новый въезд к стрелковому комплексу "Объект" с внешней стороны МКАД и подъездная дорога с бокового проезда внешней стороны МКАД к автоцентру "Петровский".

Надземный пешеходный переход вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД включает четыре схода на двух сторонах улицы Верхние Поля, а также с внутренней и внешней сторон МКАД.

Одна из башен-сходов с лифтом обеспечит пешеходную связь с ТЦ "Мега". Пешеходный путепровод через улицу Верхние Поля будет иметь башни-сходы у автобусной остановки рядом с ТЦ "Садовод" и парком "Кузьминки".

Ранее сообщалось, что программу конструкции развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Бочкарев отметил, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году.

Также Бочкарев подчеркнул, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.