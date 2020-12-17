Согласовано строительство новых развязок на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы согласовали проект строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и на территории городских округов Дзержинский и Котельники Московской области, сообщает Стройкомплекс Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в рамках проекта будет реконструировано более 3,5 километра прямого хода МКАД с устройством переходно-скоростных полос, а также построено нескольких эстакад.
"Для пешеходов создадут два надземных перехода: вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и через улицу Верхние Поля, а также пешеходный тоннель", – отметил Бочкарев.
Предусмотрены ремонтные работы на пересечении с улицами Капотня и Энергетиков. Также появится новый въезд к стрелковому комплексу "Объект" с внешней стороны МКАД и подъездная дорога с бокового проезда внешней стороны МКАД к автоцентру "Петровский".
Надземный пешеходный переход вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД включает четыре схода на двух сторонах улицы Верхние Поля, а также с внутренней и внешней сторон МКАД.
Одна из башен-сходов с лифтом обеспечит пешеходную связь с ТЦ "Мега". Пешеходный путепровод через улицу Верхние Поля будет иметь башни-сходы у автобусной остановки рядом с ТЦ "Садовод" и парком "Кузьминки".
Ранее сообщалось, что программу конструкции развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Бочкарев отметил, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году.
Также Бочкарев подчеркнул, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: