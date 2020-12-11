Транспортный каркас Москвы обеспечил улучшение качества воздуха – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние 10 лет столичным властям удалось коренным образом улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в городе благодаря продуманному развитию транспортного каркаса, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"За 10 лет Москве удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферного воздуха. С 2011 года в Москве зафиксировано значительное улучшение состояния атмосферного воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота – в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы – в 3,1", – передает слова Кульбачевского BFM.

Он отметил, что главным фактором улучшения качества воздуха ­­в Москве стал крупнейший в Европе проект по развитию транспортного каркаса. С 2011 года в Москве построили свыше 1000 километров дорог, реконструировали 15 вылетных магистралей со строительством 17 развязок на МКАД. Всего, по данным Кульбачевского, за это время в столице было возведено 292 транспортных сооружения, среди которых мосты, тоннели и эстакады.

"Скорость движения транспорта на ключевых магистралях города в часы пик возросла на 64,7% (возросла с 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году). В части развития общественного транспорта с 2011 года в Москве ввели 301,4 километра линий метро и 145 станций в том числе 56 – в метро, 31 – на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 – на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД)", – сообщил он.

Глава департамента пояснил, что благодаря переходу с устаревшей радиально-кольцевой структуры дорог Москва сумела преодолеть типичную ситуацию для 2000-х годов, когда весь город стоял в "чадящих пробках".

"Будущее сегодня за транспортным каркасом с высокой связностью дорог и магистралей. И важно завершить все запланированные объекты в полном объеме: хордовые магистрали, дублеры, развязки", – подчеркнул Кульбачевский.

Он пояснил, что связность транспортного каркаса создает более короткие маршруты, уменьшает время нахождения транспорта в пути и, соответственно, снижает количество выхлопов.

"Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижения выбросов в целом от автотрасс города", – отметил Кульбачевский.

По его данным, эффект только от открытия одной Северо-Восточной хорды обеспечит снижение уровня выбросов диоксида азота на 17% и оксида углерода на 21% за счет сокращения протяженности перегруженных участков улиц вдоль 139 километров магистральной сети города. Кроме того, продуманное развитие дорожной сети оптимизирует движение грузового автотранспорта в Москве, что тоже делает большой вклад в решение проблемы.

Ранее он сообщил, что загрязняющие выбросы от автотранспорта в атмосферу Москвы с 2010 года снизились более чем на 600 тысяч тонн. Он заявил, что начиная с 2012 года власти Москвы стали рассматривать задачу очищения воздуха в контексте построения городской транспортной системы как приоритетную.