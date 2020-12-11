В Москве за 10 лет выбросы газов от автотранспорта снизились на 600 тыс тонн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве загрязняющие выбросы от автотранспорта в атмосферу с 2010 года снизились более чем на 600 тысяч тонн, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он заявил, что начиная с 2012 года власти Москвы стали рассматривать задачу очищения воздуха в контексте построения городской транспортной системы как приоритетную. По словам Кульбачевского, городские службы службы пересмотрели пути ее развития и проделали значительную работу.

"Развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновление грузового и автобусного парка улучшенного экологического класса, ограничение движения грузового транспорта, введение грузового каркаса, упорядочивающего движение грузовиков по территории Москвы, развитие дорожно-транспортной сети, контроль качества моторного топлива и ряд других мероприятий являются важнейшими природоохранными направлениями деятельности правительства Москвы. По сравнению с 2010 годом валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта снизились более чем на 600 тысяч тонн", – приводит слова Кульбачевского Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что правительство продолжит работу в этом направлении.

Ранее глава ведомства сообщил, что в Москве начал работу оперативный штаб, который будет работать над выявлением неприятных запахов в воздухе. По его словам, в штаб вошли представители местной исполнительной власти и общественных движений.