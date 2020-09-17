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В Москве установили 13 современных станций контроля воздуха взамен устаревших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершены работы по замене 13 станций контроля загрязнения воздуха, которые были созданы в 2003–2006 годах, так как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их оборудования", – сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он рассказал, что современные станции отличаются повышенной надежностью. По его словам, каждая из них оснащена оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода.

Отмечается, что станции также будут следить за содержанием частиц РМ2,5 в воздухе. Результаты измерения будут доступны в режиме реального времени на сайте Мосэкомониторинга. Всего в столичную систему входят 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, аналитическая лаборатория и три передвижные экологические лаборатории.

"Таким образом, в результате замены в Москве до 29 увеличилось число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5", – подчеркнул Бирюков.

Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что за последние 10 лет качество воздуха в целом по Москве улучшилось в два раза.

Он уточнил, что город будет и дальше добиваться снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. По его словам, к 2030 году планируют сократить выбросы почти на треть. Сейчас за состоянием воздуха следят сотрудники Мосэкомониторинга. В их распоряжении находятся современные стационарные и передвижные лаборатории.