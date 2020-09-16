Москвичей пригласили принять участие в акции по очистке берегов водоемов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 18 по 25 сентября пройдет экологическая акция по очистке берегов пяти водоемов. В мероприятии могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Водоемы очистят в рамках всероссийской акции "Вода России". Участникам рекомендовали приходить в удобной одежде и обуви, а также не забывать про средства индивидуальной защиты.
Планируется очистить берега рек Сходни и Алешинки, Москвы-реки (Кировская пойма), Большого Тропаревского и Долгого прудов.
Ближайшая акция намечена на пятницу, она пройдет у реки Сходни в ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино". Начало в 14:00.
Акция "Вода России" на природных территориях Москвы стартовала 16 июля. За два месяца были очищены Верхний Кузьминский и Щучий пруды, река Битца, ручей Малая Гнилуша и берега Москвы-реки в Серебряном бору.
Ранее сообщалось, что Верхний Коньковский пруд в ЮЗАО очистили от иловых отложений. Предполагалось, что в ближайшее время в пруд запустят рыбу и установят домики для уток, прилегающую территорию благоустроят.
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