Верхний Коньковский пруд на юго-западе столицы очистили от ила

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Верхний Коньковский пруд в Юго-Западном административном округе Москвы специалисты Мосводостока очистили от иловых отложений, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"На Верхнем Коньковском пруду завершены работы по очистке ложа от ила, проведено углубление дна. Также запланирован ремонт водовыпуска и устройство водоупорного слоя. Будет благоустроена прогулочная дорожка возле пруда и прилегающая территория. После завершения ремонтных работ в пруд запустят рыбу и установят домики для уток", – говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по капитальному ремонту на водоемах в Западном административном округе – Верхнем и Нижнем прудах на улице Кравченко и пруду на улице Федосьино.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства до конца текущего года планируют провести реконструкцию 15 столичных прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство.