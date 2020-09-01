Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:06

Верхний Коньковский пруд на юго-западе столицы очистили от ила

город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Верхний Коньковский пруд в Юго-Западном административном округе Москвы специалисты Мосводостока очистили от иловых отложений, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"На Верхнем Коньковском пруду завершены работы по очистке ложа от ила, проведено углубление дна. Также запланирован ремонт водовыпуска и устройство водоупорного слоя. Будет благоустроена прогулочная дорожка возле пруда и прилегающая территория. После завершения ремонтных работ в пруд запустят рыбу и установят домики для уток", – говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по капитальному ремонту на водоемах в Западном административном округе – Верхнем и Нижнем прудах на улице Кравченко и пруду на улице Федосьино.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства до конца текущего года планируют провести реконструкцию 15 столичных прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать