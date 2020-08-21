Шесть столичных водоемов признали безопасными для отдыха и купания

14:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты Роспотребнадзора признали безопасными шесть зон отдыха для купания в столице, всего проверка была проведена на девяти водоемах, говорится на сайте ведомства.
"По состоянию на 20 августа по результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в шести водоемах ("Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево")", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в столице сохраняется режим повышенной готовности из-за коронавируса, поэтому зоны отдыха с купанием не открывались. Однако специалисты проводят еженедельную проверку всех городских пляжей.
Как отмечается, всего на контроле ведомства находятся 56 зон отдыха, из них девять – с купанием и 46 зоны отдыха без купания.
Ранее в Роспотребнадзоре признали семь водоемов в Подмосковье безопасными для купания. В список разрешенных для купания мест вошли Княжеский пруд, водоем в зоне отдыха "Любляна" и в зоне отдыха деревни Челохово (городской округ Егорьевск).
Кроме этого, купаться можно на пляже санатория "Озеро Белое" в Шатуре, на пляже Юбилейного озера в Рошале, в водоеме зоны отдыха "Тихая гавань" на Рузском водохранилище, а также зоне отдыха "Обводной карьер Байкал" в Павловском Посаде.
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