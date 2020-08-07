Вода в двух купальных зонах Москвы не соответствует нормам – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вода в двух из девяти купальных водоемов Москвы, которые проверяются управлением Роспотребнадзора по Москве, не соответствует нормам. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, не отвечает нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям вода в зоне отдыха пляжа "Левобережный" и в озере "Белое" (ВАО). Соответствует санитарным нормам вода в водоемах "Мещерское", "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро".

Всего на контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием и 46 зон отдыха без купания. На всех поднадзорных зонах отдыха специалисты провели свыше 14,6 тысячи исследований воды водоемов на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели и вирусологические показатели.

Также была проведена оценка песка в районах пляжных участков, детских и спортивных площадок. При исследовании песка было установлено, что пробы не соответствуют санитарным нормативам по микробиологическим показателям в зоне отдыха "Белое".

О выявленных нарушения уведомили балансодержателей и префектуры округов города. Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдыха будет продолжен, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре признали семь водоемов в Подмосковье безопасными для купания. В список разрешенных для купания мест вошли Княжеский пруд, водоем в зоне отдыха "Любляна" и в зоне отдыха деревни Челохово (городской округ Егорьевск).

Кроме этого, купаться можно на пляже санатория "Озеро Белое" в Шатуре, на пляже озера Юбилейное в Рошале, в водоеме зоны отдыха "Тихая гавань" на Рузском водохранилище, а также зоне отдыха "Обводной карьер Байкал" в Павловском посаде.