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Москва 24

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Общество

12:57

Роспотребнадзор признал семь водоемов в Подмосковье безопасными для купания

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь водоемов Подмосковья безопасны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Выдано семь санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

В список разрешенных для купания мест вошли Княжеский пруд, водоем в зоне отдыха "Любляна" и в зоне отдыха деревни Челохово (городской округ Егорьевск). Кроме этого, купаться можно на пляже санатория "Озеро Белое" в Шатуре, на пляже озера Юбилейное в Рошале, в водоеме зоны отдыха "Тихая гавань" на Рузском водохранилище, а также зоне отдыха "Обводной карьер Байкал" в Павловском посаде.

В ведомстве отмечают, что безопасно купаться можно только в установленных местах, которые имеют эпидемиологическое заключение о качестве воды.

Ранее Tele2 составила рейтинг самых популярных пляжей Московской области. Первое место досталось Можайскому водохранилищу.

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