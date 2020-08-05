Врач-дерматолог рассказал, как загорать без вреда для кожи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-дерматолог Ирина Котова рассказала, как загорать без вреда для кожи, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она отметила, что загар – сигнал о том, что кожа страдает. Котова объяснила, что он является защитной реакцией кожи на повреждение ультрафиолетовыми лучами. Именно поэтому начинает вырабатываться пигмент меланин, который служит защитой для кожи.

По словам дерматолога, загар может зависеть от питания. Она отметила, что вегетарианцы часто загорают хуже мясоедов. Котова объяснила это тем, что белки, которые человек получает с мясом и рыбой, важны для меланоцитов, вырабатывающих меланин. Недостаточность белковых продуктов может привести к ожогам и различным высыпаниям.

Чувствительность кожи к солнцу также могут повышать лекарства. Некоторые из них могут привести к появлению пигментных пятен или фотодерматоза, отметила она.

"Среди таких средств – антибиотики тетра­циклинового ряда (доксициклин), оральные контрацептивы, антидепрессанты, антигистаминные средства, препараты для лечения угревой болезни, содержащие большие дозы ретиноидов", – пояснила Котова.

Она дала советы по предварительным мерам, которые не позволят привести к ожогам и пигментным пятнам при загаре. Например, большую пользу принесут витамины и биологически активные добавки. По словам Котовой, они защитят кожу от любых повреждений. Дерматолог отметила, что прием подобных добавок стоит начинать за пару недель до похода на пляж.

Солнцезащитные кремы также сослужат хорошую службу при загаре. Выбранная косметика должна содержать не только защитные компоненты, но и антиоксиданты. Котова порекомендовала наносить кремы даже в средней полосе в связи с истончанием озонового слоя и более интенсивного излучения ультрафиолета от солнца. Также дерматолог предостерегла от злоупотребления маслами для загара, поскольку оно притягивает такое излучение.

Котова также рассказала о методах лечения при повреждениях кожи вследствие загара. Например, при солнечном ожоге стоит применять мази и спреи, содержащие ингредиенты, которые успокаивают кожу. Также стоит принять антигистаминный препарат и не травмировать поврежденные участки кожи.

При фотодерматозе Котова также рекомендует антигистаминные препараты. Кроме того, при нем назначаются местные средства с кортикостероидами. Распознать фотодерматоз, по словам дерматолога, легко – для него характерны сыпь, зуд и покраснение кожи.

Что касается пигментных пятен, то Котова рассказала, что они появляются в местах, где кожа была повреждена. Они возникают вследствие того, что организм начинает активно вырабатывать меланоциты при травмировании кожи. Они остаются на поврежденном участке даже после выздоровления. Поэтому при попадании ультрафиолета кожа реагирует появлением темных пятен.

Котова сообщила, что для борьбы с ними существуют как салонные, так и домашние процедуры. Однако поход салон при пигментных пятнах стоит отложить до осени, так как любые подобные процедуры травмируют кожу. Поэтому после этого на активном солнце пигментные пятна могут снова дать о себе знать.

Поэтому, по словам дерматолога, лучше отдать предпочтение менее агрессивным средствам, а именно кремам, которые снижают выработку темного пигмента. Также их можно использовать для предотвращения появления пигментных пятен в будущем.

Также Котова дала рекомендации по правилам безопасности на пляже. Она предложила использовать защитную косметику с сильным фильтром в первые 3-4 дня нахождения на пляже. Впоследствии можно применять более слабые кремы. Кроме того, особое внимание необходимо обратить на нежную кожу на шее, под коленками и в локтевых складках.

Для защиты лица Котова предлагает носить кепки и шляпы с полями. Дерматолог напомнила, что кожа на лице особенно чувствительна к ультрафиолету. Также специалист предостерегла от загорания в дневные часы, когда солнце наиболее активно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней в ряде регионов России вырастет уровень ультрафиолетового излучения. В первую очередь, это коснется Алтайского края, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей, а также Тувы. В качестве защиты следует использовать специальные косметические средства.