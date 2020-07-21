Врач рассказал, кому нельзя загорать в солярии

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Людям со светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками противопоказан загар, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-онколог Константин Титов.
"У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи, что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи", – пояснил специалист.
Титов выразил мнение, что на входе в солярий нужно размещать таблички с предупредительными надписями.
"Соответственно, на входе в солярий надо написать: у светлокожих людей при чрезмерном загаре спустя время может развиться онкологическое заболевание кожи", – сказал врач.
Также он подчеркнул, что некоторые салоны вовремя не меняют лампы, что может привести к усилению ультрафиолетового излучения.
"Тогда за короткое время можно получить большую дозу ультрафиолета", – отметил Титов.
Ранее дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки дал советы по лечению солнечных ожогов. Перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма из-за содержания в них фурокумарина. Он делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, повышая риск получения ожога, пояснил специалист.
По его словам, очень важно помнить про солнцезащитный крем, а если ожог уже получен, кожу нужно охладить влажной тканью, нанести увлажняющий крем без отдушек, принять ибупрофен и пить как можно больше воды. Солнечные ожоги не следует мазать растительным маслом, йогуртом или лимоном, предупредил врач.
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