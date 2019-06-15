Загар "шоколадка" и другие популярные ошибки на пляже

Июньская погода в Москве переменчива, но каждые выходные столичные пляжи заполняются горожанами. Все хотят получить порцию летнего солнца и эффектный оттенок кожи в подарок. При этом мы часто допускаем самые банальные ошибки, находясь под палящими лучами. Как быстро загореть и не получить при этом солнечный ожог – в материале портала Москва 24.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Для начала расскажем, где в Москве можно загорать и купаться одновременно. Всего в этом году открылась 41 зона отдыха у воды. Купаться из них можно в семи. Сразу два проверенных места есть в любимом горожанами Серебряном бору. Еще в двух водоемах можно искупаться в Зеленограде – на озере Школьное и Черном озере. Также предлагаем отправиться в новый, благоустроенный парк "Левобережье", который расположен на левом берегу Канала имени Москвы, или поехать на озеро Мещерское в Солнцево. А на юго-западе столицы пляж оборудовали в парке Тропарево. Купание во всех этих водоемах одобрил Роспотребнадзор.

Отсюда совет номер один: в пределах города отдыхайте только в специально оборудованных для этого зонах. Здесь вода и песок отвечают санитарным требованиями, проведены обработки на территории, а зона отдыха – под постоянным мониторингом. Поэтому, загорая на солнце, можно не думать о своей безопасности, а сосредоточиться на летнем удовольствии и разглядывании купальников других отдыхающих.

Конечно, главный летний вопрос среди друзей и коллег: "Чей загар неприличнее?" Но в попытках выглядеть "самым отдохнувшим" среди коллег москвичи пренебрегают простыми правилами защиты от солнечных лучей или пользуются давно сложившимися, но ложными "народными методами для загара". Предлагаем расстаться с ними раз и навсегда.

Итак, как НЕ нужно загорать на пляже:

1. Пытаться стать "мулаткой-шоколадкой" в первый день

Поймав первые солнечные дни или выйдя в отпуск, многие сразу пытаются получить максимальный загар и находятся на солнце по несколько часов подряд.

Совет: важно дозировать время пребывания на солнце. В первые дни лучше ограничиться несколькими выходами под открытое солнце – каждый по 15–20 минут. Также важно определить тип кожи. Если она белая и бледная, то следует использовать крем от загара с максимальным защитным уровнем – от SPF 50 до SPF 70. В остальных случаях подойдет степень SPF 30.

2. Загорать в воде

Многие полагают, что, находясь в воде, тело лучше загорает. Действительно, вода выступает в качестве линзы для солнечных лучей, и эффект воздействия усиливается в разы. Но вместе с тем возрастает и опасность обгореть. К тому же вода смывает защитные средства, и ваша кожа остается один на один с солнцем.

Совет: загорайте в тени деревьев, ведь листья пропускают ультрафиолет, поэтому загар будет ложиться ровнее. Кроме того, вы избежите раздражения глаз от ярких солнечных лучей.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

3. Использовать защитный крем, только когда светит солнце

Бытует заблуждение, что если на небе тучи и облака, то кремом пользоваться не нужно. Это неверно. Облака пропускают ультрафиолетовые лучи на 80 процентов, а человек не ощущает жжения солнца, поэтому вероятность сгореть повышается в разы.

Совет:всегда используйте защитные крема на пляже и при долгом пребывании на открытых пространствах, даже если над головой – грозовые облака и нет никакой надежды на просвет.

4. Использовать народные средства и пищевые продукты против ожога кожи

Что только не используют люди для предотвращения последствий солнечных ожогов! Народная молва придумала наносить на кожу сметану, масло и даже йогурты. Особо смелые пробуют смазывать места ожогов жидкостью, которая уже прошла все пищеварительные этапы их организма.

Совет: при солнечном ожоге первым делом нужно наложить на пораженный участок влажный компресс. Это может быть простое полотенце, смоченное в прохладной воде. Затем необходимо применить специальные противоожоговые и ранозаживляющие средства, продающиеся в любой аптеке в большом ассортименте. Если на коже появились волдыри и началось головокружение, поднялась температура, необходимо срочно обратиться к врачу.

5. Пускать детей резвиться на солнце голышом

Конечно, небольшая доза ультрафиолета полезна малышам и зачастую даже прописывается врачами. Но активность солнца в летний период настолько высока, что может легко навредить вашему ребенку.

Рекомендации по защите детей от солнца дает Алексей Безымянный, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Алексей Безымянный заведующий отделением Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Дети, к сожалению, гораздо больше подвержены солнечным ожогам, чем взрослые. Поэтому, помимо головного убора, у них должна быть легкая хлопковая одежда с длинным рукавом. Если вы отдыхаете в отелях, в том числе за рубежом, необходимо взять лайкровый купальник для бассейна, причем так же с длинным рукавом, потому что в хлопковой футболке ребенку там плавать не разрешат. Специально разработанные купальники пропускают воду, держат температуру тела и позволяют не сгорать под солнечными лучами.

Как помочь человеку при тепловом ударе?

Если вы увидели, что человеку стало плохо на солнце, он упал в обморок, первым делом необходимо переместить его туда, где меньше людей. Ведь если вокруг много народа, его могут просто затоптать. Далее необходимо перенести пострадавшего в тень и помочь ему принять сидячее положение. Обязательно наденьте на него головной убор и расстегните рубашку, чтобы человеку было легче дышать. Если пострадавший находится без сознания, необходимо перевернуть его в восстановительное положение (согнуть одно колено и руку в локте и уложить на бок), вызвать скорую помощь или бригаду медиков на пляже.

Соблюдая простые правила, вы сможете обезопасить себя и своих близких от негативного воздействия солнца. Тогда лето доставит вам только приятные эмоции и легкий бронзовый загар, а не змеиную шкуру, которая будет слезать еще долгое время.