Загар "шоколадка" и другие популярные ошибки на пляже

Июньская погода в Москве переменчива, но каждые выходные столичные пляжи заполняются горожанами. Все хотят получить порцию летнего солнца и эффектный оттенок кожи в подарок. При этом мы часто допускаем самые банальные ошибки, находясь под палящими лучами. Как быстро загореть и не получить при этом солнечный ожог – в материале портала Москва 24.
Для начала расскажем, где в Москве можно загорать и купаться одновременно. Всего в этом году открылась 41 зона отдыха у воды. Купаться из них можно в семи. Сразу два проверенных места есть в любимом горожанами Серебряном бору. Еще в двух водоемах можно искупаться в Зеленограде – на озере Школьное и Черном озере. Также предлагаем отправиться в новый, благоустроенный парк "Левобережье", который расположен на левом берегу Канала имени Москвы, или поехать на озеро Мещерское в Солнцево. А на юго-западе столицы пляж оборудовали в парке Тропарево. Купание во всех этих водоемах одобрил Роспотребнадзор.
Отсюда совет номер один: в пределах города отдыхайте только в специально оборудованных для этого зонах. Здесь вода и песок отвечают санитарным требованиями, проведены обработки на территории, а зона отдыха – под постоянным мониторингом. Поэтому, загорая на солнце, можно не думать о своей безопасности, а сосредоточиться на летнем удовольствии и разглядывании купальников других отдыхающих.
Конечно, главный летний вопрос среди друзей и коллег: "Чей загар неприличнее?" Но в попытках выглядеть "самым отдохнувшим" среди коллег москвичи пренебрегают простыми правилами защиты от солнечных лучей или пользуются давно сложившимися, но ложными "народными методами для загара". Предлагаем расстаться с ними раз и навсегда.
Итак, как НЕ нужно загорать на пляже:
1. Пытаться стать "мулаткой-шоколадкой" в первый день
Поймав первые солнечные дни или выйдя в отпуск, многие сразу пытаются получить максимальный загар и находятся на солнце по несколько часов подряд.
Совет: важно дозировать время пребывания на солнце. В первые дни лучше ограничиться несколькими выходами под открытое солнце – каждый по 15–20 минут. Также важно определить тип кожи. Если она белая и бледная, то следует использовать крем от загара с максимальным защитным уровнем – от SPF 50 до SPF 70. В остальных случаях подойдет степень SPF 30.
2. Загорать в воде
Многие полагают, что, находясь в воде, тело лучше загорает. Действительно, вода выступает в качестве линзы для солнечных лучей, и эффект воздействия усиливается в разы. Но вместе с тем возрастает и опасность обгореть. К тому же вода смывает защитные средства, и ваша кожа остается один на один с солнцем.
Совет: загорайте в тени деревьев, ведь листья пропускают ультрафиолет, поэтому загар будет ложиться ровнее. Кроме того, вы избежите раздражения глаз от ярких солнечных лучей.
3. Использовать защитный крем, только когда светит солнце
Бытует заблуждение, что если на небе тучи и облака, то кремом пользоваться не нужно. Это неверно. Облака пропускают ультрафиолетовые лучи на 80 процентов, а человек не ощущает жжения солнца, поэтому вероятность сгореть повышается в разы.
Совет:всегда используйте защитные крема на пляже и при долгом пребывании на открытых пространствах, даже если над головой – грозовые облака и нет никакой надежды на просвет.
4. Использовать народные средства и пищевые продукты против ожога кожи
Что только не используют люди для предотвращения последствий солнечных ожогов! Народная молва придумала наносить на кожу сметану, масло и даже йогурты. Особо смелые пробуют смазывать места ожогов жидкостью, которая уже прошла все пищеварительные этапы их организма.
Совет: при солнечном ожоге первым делом нужно наложить на пораженный участок влажный компресс. Это может быть простое полотенце, смоченное в прохладной воде. Затем необходимо применить специальные противоожоговые и ранозаживляющие средства, продающиеся в любой аптеке в большом ассортименте. Если на коже появились волдыри и началось головокружение, поднялась температура, необходимо срочно обратиться к врачу.
5. Пускать детей резвиться на солнце голышом
Конечно, небольшая доза ультрафиолета полезна малышам и зачастую даже прописывается врачами. Но активность солнца в летний период настолько высока, что может легко навредить вашему ребенку.
Рекомендации по защите детей от солнца дает Алексей Безымянный, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи:
Как помочь человеку при тепловом ударе?
Если вы увидели, что человеку стало плохо на солнце, он упал в обморок, первым делом необходимо переместить его туда, где меньше людей. Ведь если вокруг много народа, его могут просто затоптать. Далее необходимо перенести пострадавшего в тень и помочь ему принять сидячее положение. Обязательно наденьте на него головной убор и расстегните рубашку, чтобы человеку было легче дышать. Если пострадавший находится без сознания, необходимо перевернуть его в восстановительное положение (согнуть одно колено и руку в локте и уложить на бок), вызвать скорую помощь или бригаду медиков на пляже.
Соблюдая простые правила, вы сможете обезопасить себя и своих близких от негативного воздействия солнца. Тогда лето доставит вам только приятные эмоции и легкий бронзовый загар, а не змеиную шкуру, которая будет слезать еще долгое время.