Специалист дал советы по лечению солнечных ожогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма из-за содержания в них фурокумарина, который делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, повышая риск получения ожога, сообщил дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки.

По его словам, очень важно помнить про солнцезащитный крем. Однако если ожог уже получен, то его не следует мазать растительным маслом, йогуртом или лимоном.

Кожу лучше охладить влажной тканью, нанести увлажняющий крем без отдушек или крем с гидрокортизоном, принять ибупрофен и пить как можно больше воды.

Если на пораженном участке образовались пузырьки, то нужно использовать местный антибиотик. В случае формирования больших волдырей, корки или появления тошноты нужно обратиться к врачу.

"Солнечный ожог, особенно в детском возрасте, наносит непоправимый ущерб коже, что грозит развитием рака кожи через 20 или 30 лет", – приводит слова Гниадецки Medicalxpress.

Завотделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Дмитрий Серов ранее рассказал, что длительное нахождение на солнце без солнцезащитного крема приводит к ускоренному старению кожи и развитию рака.

Специалист отметил, что злоупотребление загаром в солнечные летние дни нередко приводит к возникновению таких опасных патологий, как меланома, а при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается.

