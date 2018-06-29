Как не нужно загорать: 5 основных ошибок на пляже

Июньская погода особо не баловала москвичей, но сейчас наконец-то пришло тепло, и горожане стали массово занимать столичные пляжи. Каждый хочет получить порцию летнего солнца и эффектный оттенок загара в подарок. Но правильно ли мы загораем? Как наслаждаться солнцем, не став заложником своих стереотипов – в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Многие готовы отдать все, чтобы быстрее загореть и придать коже цвет шоколада с 90-процентным содержанием какао. Но в попытках выглядеть "самым отдохнувшим" среди коллег москвичи пренебрегают простыми правилами защиты от солнечных лучей или пользуются давно сложившимися, но ложными "народными методами для загара". Предлагаем расстаться с ними раз и навсегда.

Итак, что на солнце делать НЕ нужно:

1. Загорать до состояния "курица гриль".



Поймав первые солнечные дни или выйдя в отпуск, многие сразу пытаются получить максимальный загар и находятся на солнце по несколько часов подряд.

Совет: важно дозировать время пребывания на солнце. В первые дни лучше ограничиться несколькими выходами под открытое солнце – каждый по 15-20 минут. Также важно определить тип кожи. Если она белая и бледная, то следует использовать крем от загара с максимальным защитным уровнем – от SPF 50 до SPF 70. В остальных случаях подойдет степень SPF 30.

2. Загорать в воде.



Многие полагают, что, находясь в воде, тело лучше загорает. Действительно, вода выступает в качестве линзы для солнечных лучей, и эффект воздействия усиливается в разы. Но вместе с тем возрастает и опасность обгореть. К тому же вода смывает защитные средства, и ваша кожа остается один на один с солнцем.

Совет: загорайте в тени деревьев, ведь листья пропускают ультрафиолет, поэтому загар будет ложиться ровнее. Кроме того, вы избежите раздражения глаз от ярких солнечных лучей.

3. Использовать защитный крем только в солнечные дни.

Фото: depositphotos/_chupacabra_

Бытует заблуждение, что если на небе тучи и облака, то кремом пользоваться не нужно. Это неверно. Облака пропускают ультрафиолетовые лучи на 80%, а человек не ощущает жжения солнца, поэтому вероятность сгореть повышается в разы.

Совет: всегда используйте защитные крема на пляже и при долгом пребывании на открытых пространствах, даже если над головой грозовые облака и нет никакой надежды на просвет.

4. Пользоваться пищевыми продуктами и другими нелекарственными средствами при ожоге кожи.



Что только ни используют люди для предотвращения последствий солнечных ожогов. Народная молва придумала наносить на кожу сметану, масло и даже йогурты. Особо смелые пробуют смазывать места ожогов жидкостью, которая уже прошла все пищеварительные этапы их организма.

Совет: при солнечном ожоге первым делом нужно наложить на пораженный участок влажный компресс. Это может быть простое полотенце, смоченное в прохладной воде. Затем необходимо применить специальные противоожоговые и ранозаживляющие средства, продающиеся в любой аптеке в большом ассортименте. Если на коже появились волдыри и началось головокружение, поднялась температура, необходимо срочно обратиться к врачу.

5. Пускать детей резвиться голышом под солнцем.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Конечно, небольшая доза ультрафиолета полезна малышам и зачастую даже прописывается врачами. Но активность солнца в летний период настолько высока, что может легко навредить вашему ребенку.

Рекомендации по защите детей от солнца дает Алексей Безымянный, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи:





Алексей Безымянный,

заведующий отделением Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова



"Дети, к сожалению, гораздо больше подвержены солнечным ожогам, чем взрослые. Поэтому, помимо головного убора, у них должна быть легкая хлопковая одежда с длинным рукавом. Если вы отдыхаете в отелях, в том числе за рубежом, необходимо взять лайкровый купальник для бассейна, причем также с длинным рукавом, потому что в хлопковой футболке ребенку там плавать не разрешат. Специально разработанные купальники пропускают воду, держат температуру тела и позволяют не сгорать под солнечными лучами".



Как помочь человеку при тепловом ударе?



Если вы увидели, что человеку стало плохо на солнце, он упал в обморок, первым делом необходимо отгородить его от других людей. Ведь, если вокруг много народа, его могут просто затоптать. Далее необходимо перенести пострадавшего в тень и помочь ему принять сидячее положение. Обязательно наденьте на него головной убор и расстегните рубашку, чтобы человеку было легче дышать. Если пострадавший находится без сознания, необходимо перевернуть его в восстановительное положение (согнуть одно колено и руку в локте и уложить на бок), вызвать скорую помощь или бригаду медиков на пляже.

Соблюдая простые правила, вы сможете обезопасить себя и своих близких от негативного воздействия солнца. Тогда лето доставит вам только приятные эмоции и легкий бронзовый загар, а не змеиную шкуру, которая будет слезать еще долгое время.

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Наталья Лоскутникова