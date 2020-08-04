Синоптик предупредил об опасном солнце в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в ближайшие несколько дней в ряде регионов России вырастет уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
По словам специалиста, показатель будет колебаться на уровне 6-7 баллов из возможных 12. В первую очередь, это коснется Алтайского края, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей, а также Тувы. В качестве защиты следует использовать специальные косметические средства.
Кроме того, с 5 августа ситуация усложнится в Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе и в Ставрополье. Сила ультрафиолетового излучения тут будет достигать 8-10 единиц.
Что касается Москвы, то здесь солнце будет более щадящим – 3-5 баллов. Вильфанд назвал этот показатель нормальным и не представляющим опасности, но призвал жителей столицы проявлять осторожность.
Самыми безопасными регионами с точки зрения уровня УФ-излучения научный руководитель Гидрометцентра назвал север России, а также берега Белого и Баренцева моря.
Как ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в последний месяц лета в Москве будет преимущественно теплая погода. Специалист объяснил, что ожидается даже дефицит осадков, а количество солнечных дней превысит климатическую норму.
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