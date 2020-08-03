Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, какую погоду стоит ожидать жителям столицы в последний месяц лета. По словам синоптика, весь август будет стоять теплая погода, а солнечных дней будет больше, чем дождливых.

"Лето сейчас возвращает свои позиции. Весь август пройдет без волн холода и экстремальной жары. Будет преобладать солнечная, умеренно теплая, сухая погода с дефицитом осадков, что указывает на то, что количество солнечных дней будет больше, чем положено по климатической норме", – заявил Тишковец.

Он отметил, что норма для августа составляет 10 ясных дней и 16 дождливых. Тишковец подчеркнул, что уже на этой неделе жители столицы смогут ощутить возвращение тепла: +23–25 градусов, а температура весь месяц будет колебаться от +23 до +28 градусов.

"Весь месяц температуры довольно ровные, близкие к своим климатическим значениям. Однако ночи будут гораздо холоднее, что характерно для августа. Примерно +7–12 градусов", – считает синоптик.

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в августе, как и в июле, будет "нервной".

По его словам, на всей территории страны ожидаются значительные температурные перепады. Синоптик отметил, что в европейской части страны показатели будут близки к норме, "но на положительном фоне".