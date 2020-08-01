Гидрометцентр предупредил о приближении опасной погоды к ряду регионов

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Интенсивные дожди, гроза, крупный град, а также сильный ветер прогнозируются 2 августа в нескольких регионах России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град. По расчетам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный", – заявил Вильфанд. По его словам, синоптики прогнозируют непогоду в Краснодарском крае, где ветер усилится до 20 метров в секунду.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что ухудшение синоптической ситуации ожидается в Челябинской области. "Там тоже и гроза, и очень сильный дождь", – говорит он. Скорость ветра в регионе, как отметил Вильфанд, достигнет 27 метров в секунду.

Ко всему прочему, по данным метеоспециалистов, град и усиление ветра ожидают в ПФО, Ставропольском крае, а также республиках Северного Кавказа.

Ранее стало известно, что рекордное за 70 лет количество осадков выпало в Москве. Июль стал рекордным по осадкам, в этом месяце выпало уже 162 миллиметра осадков, что составляет 172% от месячной нормы.