Сильный ветер в Подмосковье повалил почти два десятка деревьев

29 июля, 22:19
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сильный ветер спровоцировал падение почти 20 деревьев в трех городских округах Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"За вечер в результате сильного ветра повалено почти 20 деревьев в городских округах Истра, Солнечногорск и Шаховская", – рассказал собеседник информагентства.
Сообщается, что упавшие стволы не повредили автомобили и не поранили людей. В регионе также не зафиксированы подтопления.
Ранее управление МЧС России по Московской области предупредило жителей о грозовых ливнях и порывистом ветре в среду, 29 июля. По прогнозам специалистов, скорость порывов ветра может достигать 12-18 метров в секунду.
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