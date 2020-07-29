Сильный ветер в Подмосковье повалил почти два десятка деревьев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сильный ветер спровоцировал падение почти 20 деревьев в трех городских округах Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"За вечер в результате сильного ветра повалено почти 20 деревьев в городских округах Истра, Солнечногорск и Шаховская", – рассказал собеседник информагентства.

Сообщается, что упавшие стволы не повредили автомобили и не поранили людей. В регионе также не зафиксированы подтопления.

Ранее управление МЧС России по Московской области предупредило жителей о грозовых ливнях и порывистом ветре в среду, 29 июля. По прогнозам специалистов, скорость порывов ветра может достигать 12-18 метров в секунду.

