Столичных водителей призвали к осторожности из-за грозы и ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ЦОДД призывает водителей быть осторожнее в связи с прогнозируемой непогодой в Москве, сообщается в микроблоге центра в Twitter.
"Если стихия застанет вас в дороге, помните о правилах безопасности: не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами, соблюдайте скорость и дистанцию", – говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по городу предупредили о сильном дожде, грозе и граде. Неблагоприятная погода сохранится до 3:00 30 июля. Местами осадки будут сильными, в отдельных районах не исключен град. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.
Горожан призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При необходимости воспользоваться им следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителей также предупредили о возможном росте числа ДТП из-за ухудшения видимости, связанного с грозой.
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе. Рестораторов попросили укрепить конструкции и закрыть зонты у заведений общественного питания.
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале августа в городе прогнозируется умеренно теплая погода: днем – не более 23 градусов. Кратковременные дожди при этом сохранятся. Ночи станут прохладнее: в Москве – около 11–13 градусов, по области возможно понижение до 8.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: