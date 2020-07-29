Столичных водителей призвали к осторожности из-за грозы и ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД призывает водителей быть осторожнее в связи с прогнозируемой непогодой в Москве, сообщается в микроблоге центра в Twitter.

"Если стихия застанет вас в дороге, помните о правилах безопасности: не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами, соблюдайте скорость и дистанцию", – говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по городу предупредили о сильном дожде, грозе и граде. Неблагоприятная погода сохранится до 3:00 30 июля. Местами осадки будут сильными, в отдельных районах не исключен град. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Горожан призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При необходимости воспользоваться им следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителей также предупредили о возможном росте числа ДТП из-за ухудшения видимости, связанного с грозой.

Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе. Рестораторов попросили укрепить конструкции и закрыть зонты у заведений общественного питания.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале августа в городе прогнозируется умеренно теплая погода: днем – не более 23 градусов. Кратковременные дожди при этом сохранятся. Ночи станут прохладнее: в Москве – около 11–13 градусов, по области возможно понижение до 8.