Власти Москвы попросили закрыть летние веранды кафе из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летние веранды столичных ресторанов и кафе рекомендовали закрыть в среду, 29 июля, из-за прогнозируемого ливня. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – уведомили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Также рестораторов попросили укрепить конструкции и закрыть зонты у заведений общественного питания.

В ведомстве напомнили, что местами в Москве возможны сильные дожди и ливни, в том числе с грозами. Кроме того, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В пресс-службе главного управления МЧС по Москве предупредили, что грозовая погода будет сохраняться с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля. Водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и быть внимательнее на дороге.

