Ливень и град надвигаются на Москву

Сильный дождь, гроза и град надвигаются на Москву, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

По прогнозам Росгидромета, непогода придет с западных районов и распространится на остальную часть города. Дождь ожидается с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля. Местами осадки будут сильными, не исключен град. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В столичном управлении МЧС призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При необходимости воспользоваться им следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителей также предупредили о возможном росте числа ДТП из-за ухудшения видимости, связанного с грозой.

Находясь на улице, нужно укрываться в капитальных строениях, обходя рекламные щиты и шаткие конструкции. Оставаться под деревьями нельзя. Парковаться необходимо тоже вдали от них.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале августа в городе прогнозируется умеренно теплая погода: днем – не более 23 градусов. Кратковременные дожди при этом сохранятся. Ночи станут прохладнее: в Москве – около 11–13 градусов, по области возможно понижение до 8.