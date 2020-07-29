Москвичам рассказали о погоде в начале августа

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В начале августа в столице ожидается умеренно теплая погода – в дневные часы не более 23 градусов, кратковременные дожди сохранятся. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 1 и 2 августа местами пройдут кратковременные дожди.

"Температура в ночные часы в субботу и в воскресенье будет ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в Москве – 11–13 градусов, по области возможно понижение до 8. Днем в субботу – 21–23, в воскресенье днем – плюс 20–22 за счет того, что северный ветер принесет нам более прохладный воздух", – сообщила Позднякова.

По словам синоптика, в ночные часы температура понизится за счет того, что в небе не будет плотных облаков. Кроме того, ночи становятся длиннее и потому холоднее.

"Как начнется следующая неделя, сказать сложно, потому что модели противоречивы. Показывают умеренную погоду, и она сохранится до середины следующей недели. Особого тепла ждать не приходится, но и холодов не будет", – отметила Позднякова.

Как ранее рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, погода испортится в ближайшие дни на северо-западе, севере и юге европейской части России.

Синоптик рассказала, что ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Архангельской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.

Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы. При этом он отметил, что грядущие осень и зима непременно также подготовят россиянам очередные погодные сюрпризы.

