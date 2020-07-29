Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:23

Москвичам рассказали о погоде в начале августа

общество погода

Фото: Москва 24

В начале августа в столице ожидается умеренно теплая погода – в дневные часы не более 23 градусов, кратковременные дожди сохранятся. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 1 и 2 августа местами пройдут кратковременные дожди.

"Температура в ночные часы в субботу и в воскресенье будет ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в Москве – 11–13 градусов, по области возможно понижение до 8. Днем в субботу – 21–23, в воскресенье днем – плюс 20–22 за счет того, что северный ветер принесет нам более прохладный воздух", – сообщила Позднякова.

По словам синоптика, в ночные часы температура понизится за счет того, что в небе не будет плотных облаков. Кроме того, ночи становятся длиннее и потому холоднее.

"Как начнется следующая неделя, сказать сложно, потому что модели противоречивы. Показывают умеренную погоду, и она сохранится до середины следующей недели. Особого тепла ждать не приходится, но и холодов не будет", – отметила Позднякова.

Как ранее рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, погода испортится в ближайшие дни на северо-западе, севере и юге европейской части России.

Синоптик рассказала, что ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Архангельской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.

Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы. При этом он отметил, что грядущие осень и зима непременно также подготовят россиянам очередные погодные сюрпризы.

Кратковременные осадки возможны в столице в среду

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать