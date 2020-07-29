В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях и заморозках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Погода испортится в ближайшие дни на северо-западе, севере и юге европейской части России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
Синоптик рассказала, что ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Архангельской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья.
Погода в ближайшие дни испортится и в Свердловской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в центральных и южных районах Красноярского края.
В Республике Алтай вместе с дождем ожидается град. В Магаданской области ожидаются заморозки – температура воздуха в ночное время может понизиться до -2 градусов.
Август в столичном регионе начнется с такой же прохладной погоды. В дневное время столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов, ночью показатели могут опуститься до +9–14 градусов. Также сохранится дождливая погода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.
Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы. При этом он отметил, что грядущие осень и зима непременно также подготовят россиянам очередные погодные сюрпризы.
"Утро": гроза и до 28 градусов тепла ожидаются в столице 29 июля
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