Москвичей предупредили о 30-градусной жаре до вечера среды
В Москве до вечера среды, 29 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.
"В период с 14:30 до 17:30 29 июля в центре Москвы ожидается сильная жара – 30 градусов", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Москве 29 июля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.
Как ранее рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, погода испортится в ближайшие дни на северо-западе, севере и юге европейской части России.
Синоптик отметила, что ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Архангельской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. По его словам, месячная норма осадков июля уже выпала в столице. Таким образом, июль продолжил ряд очень дождливых месяцев в городе.
Синоптик напомнил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне – 210–215 процентов от нормы. При этом он отметил, что грядущие осень и зима непременно также подготовят россиянам очередные погодные сюрпризы.
Кратковременные осадки возможны в столице в среду
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