В Подмосковье 29 июля ожидаются грозовые ливни – МЧС

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозовых ливнях и порывистом ветре 29 июля.
"Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ухудшение погодных условий 29 июля. В период с 16:30 до конца дня, начиная с западных районов Московской области с дальнейшим смещением на северо-восток, ожидается дождь, местами сильный, ливень и гроза. В отдельных районах град, усиление ветра порывами 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Жителям рекомендуют избегать нахождения вблизи шатких строений и домов с неустойчивой кровлей. Также рекомендовано обходить деревья, трубопроводы, эстакады, мосты, линий электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты. Автомобилистам советуют парковаться вдали от деревьев или ставить машину в гараж.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о сильных дождях и заморозках на северо-западе, севере и юге европейской части России.
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