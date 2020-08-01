Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:44

Москвичей предупредили о дожде с грозой до конца дня

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза и дождь ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток.

Горожан предупреждают об опасности повреждения линий электропередачи и слабо укрепленных рекламных щитов, а также частичного повала деревьев. На дорогах не исключены затруднения.

При подтоплениях можно звонить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока, оставив заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, следует обратиться в управу района, префектуру округа или единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53. Кроме того, для жалоб доступны портал "Наш город" (раздел "Подтопление придомовой территории") и горячая линия Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве потеплеет. Ночью в первой половине недели – от 8 до 13 градусов, вторая половина недели – 10–15 градусов. Дневные показатели с начала недели – 20–25 градусов и дальше до 23–28 градусов. Тишковец добавил, что в один из дней воздух может прогреться до 24–29 градусов. В целом в городе будет солнечно и сухо, уточнил он.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил, что в ближайшие несколько дней столбики термометров в городе не поднимутся выше 20 градусов. Теплая погода, по его словам, начнет возвращаться в столичный регион со вторника.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать