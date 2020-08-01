Москвичей предупредили о дожде с грозой до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Гроза и дождь ожидаются в столице в ближайшие часы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток.
Горожан предупреждают об опасности повреждения линий электропередачи и слабо укрепленных рекламных щитов, а также частичного повала деревьев. На дорогах не исключены затруднения.
При подтоплениях можно звонить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока, оставив заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.
Если затоплена территория около дома, следует обратиться в управу района, префектуру округа или единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53. Кроме того, для жалоб доступны портал "Наш город" (раздел "Подтопление придомовой территории") и горячая линия Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве потеплеет. Ночью в первой половине недели – от 8 до 13 градусов, вторая половина недели – 10–15 градусов. Дневные показатели с начала недели – 20–25 градусов и дальше до 23–28 градусов. Тишковец добавил, что в один из дней воздух может прогреться до 24–29 градусов. В целом в городе будет солнечно и сухо, уточнил он.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил, что в ближайшие несколько дней столбики термометров в городе не поднимутся выше 20 градусов. Теплая погода, по его словам, начнет возвращаться в столичный регион со вторника.
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