Июль в Москве стал вторым по количеству осадков за 140 лет наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Июль в Москве стал вторым по количеству выпавших осадков за 140 лет наблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
За текущий месяц в городе выпало 175 миллиметров осадков, что составляет 186% от месячной нормы. Всего, по данным синоптика, за два летних месяца этот показатель достиг 333,8 миллиметра.
Позднякова добавила, что по температурному режиму июль находился в нормальных значениях. При этом метеоролог подчеркнула, что в целом месяц был "очень неравномерным".
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на предстоящей неделе в город вернется тепло. Он отметил, что в выходные в городе еще ожидаются кратковременные дожди, грозы, однако с понедельника погода начнет улучшаться и столбики термометров пойду вверх.
По его словам, в понедельник воздух прогреется до +18... +23 градусов, во вторник – до +21... +26 градусов. В среду столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а в четверг – до +31 градуса.
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