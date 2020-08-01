Москвичей предупредили о грозе в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 1 августа до 21:00 того же дня. По данным синоптиков, в субботу в городе также ожидаются кратковременный дождь и ветер с порывами до 10–15 метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется максимум до +20 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил, что в ближайшие несколько дней столбики термометров в городе не поднимутся выше +20 градусов. Теплая погода, по его словам, начнет возвращаться в столичный регион со вторника.

Во вторник, среду и четверг воздух может прогреться до +26 градусов. Цыганков не исключил, что в среду температура поднимется до +29 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. В центре погоды "Фобос" рассказали, что в городе с мая по июль выпало свыше 480 миллиметров осадков, что составляет 70% от годовой нормы.

