Синоптики предсказали "нервный" август в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в августе, как и в июле, будет "нервной".
По его словам, на всей территории страны ожидаются значительные температурные перепады. Синоптик отметил, что в европейской части страны показатели будут близки к норме, "но на положительном фоне", передает РИА Новости.
При этом на востоке Северо-Западного и Приволжского федерального округов, а также на западе Якутии прогнозируется температура выше нормы. В Иркутской области и Туве температура будет на уровне нормы, а на Чукотке и в Магаданской области – около и выше нормы.
Ранее Вильфанд сообщил, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные сюрпризы. Метеоролог подчеркнул, на "нормальную" погоду больше можно не надеяться.
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