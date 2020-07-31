Синоптики предсказали "нервный" август в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в августе, как и в июле, будет "нервной".

По его словам, на всей территории страны ожидаются значительные температурные перепады. Синоптик отметил, что в европейской части страны показатели будут близки к норме, "но на положительном фоне", передает РИА Новости.

При этом на востоке Северо-Западного и Приволжского федерального округов, а также на западе Якутии прогнозируется температура выше нормы. В Иркутской области и Туве температура будет на уровне нормы, а на Чукотке и в Магаданской области – около и выше нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные сюрпризы. Метеоролог подчеркнул, на "нормальную" погоду больше можно не надеяться.