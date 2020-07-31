Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столицу на следующей неделе вернется теплая погода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Синоптик рассказал, что в предстоящие выходные в городе будет облачно, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров будут показывать около +20 градусов. Однако уже с понедельника, по словам Цыганкова, погода начнет улучшаться.

"Начиная с понедельника, будет переменная облачность и практически без осадков, в понедельник еще ветер будет меняться на северо-западный, западный. Во вторник ветер изменится на южный – 3–8 метров в секунду, а дневная температура будет повышаться", – рассказал синоптик.

По его словам, в понедельник в городе воздух прогреется до +18... +23 градусов, во вторник – до +21... +26 градусов. В среду столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а в четверг – до +31 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. В центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве с мая по июль в городе выпало свыше 480 миллиметров осадков, что составляет 70% от годовой нормы.

