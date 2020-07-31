Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу, 31 июля, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, дождь и до 22 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. При западном ветре, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, максимальная температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области – от плюс 17 до плюс 22 градусов. Относительная влажность около 60%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Москве с мая по июль выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков. За три теплых месяца столица уже получила 481 миллиметр осадков, что составляет 70% от годовой нормы. За последние 70 лет такого не случалось, а наиболее близким оказался 1975 год, когда за период с мая по июль в Москве выпало 387 миллиметров осадков.

В понедельник на столицу обрушились ливни с грозой. В результате непогоды в нескольких районах Москвы образовались подтопления. К вечеру этого же дня в городе выпало почти 50 миллиметров осадков. Синоптики предупреждали горожан, что осадки сохранятся до конца недели.

