Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В пятницу, 31 июля, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, дождь и до 22 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. При западном ветре, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, максимальная температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области – от плюс 17 до плюс 22 градусов. Относительная влажность около 60%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.
В Москве с мая по июль выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков. За три теплых месяца столица уже получила 481 миллиметр осадков, что составляет 70% от годовой нормы. За последние 70 лет такого не случалось, а наиболее близким оказался 1975 год, когда за период с мая по июль в Москве выпало 387 миллиметров осадков.
В понедельник на столицу обрушились ливни с грозой. В результате непогоды в нескольких районах Москвы образовались подтопления. К вечеру этого же дня в городе выпало почти 50 миллиметров осадков. Синоптики предупреждали горожан, что осадки сохранятся до конца недели.
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