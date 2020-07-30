Рекордное за 70 лет количество осадков выпало в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с мая по июль выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"За три теплых месяца Москва уже получила 481 миллиметр осадков, что составляет 70% от годовой нормы. За последние 70 лет такого не случалось, а наиболее близким оказался 1975 год, когда за период с мая по июль в Москве выпало 387 миллиметров осадков", – рассказали синоптики.

По данным метеорологов, в мае в городе выпало 160 миллиметров осадков, в июне – 159 миллиметров. Июль стал рекордным по осадкам, в этом месяце выпало уже 162 миллиметра осадков, что составляет 172% от месячной нормы.

"Пока это лишь третий результат в XXI веке, но, во-первых, у июля есть в запасе еще почти два дня, а во-вторых, это больше, чем было в мае и июне", – добавили в центре погоды.

В понедельник на столицу обрушились ливни с грозой. В результате непогоды в нескольких районах Москвы образовались подтопления. К вечеру этого же дня в городе выпало почти 50 миллиметров осадков. Синоптики предупреждали горожан, что осадки сохранятся до конца недели.

Тем временем в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до вечера четверга.

Столичные спасатели попросили горожан по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте в связи с опасной погодой. Если же есть такая необходимость, то следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

