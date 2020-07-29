Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера четверга, 30 июля. Как сообщил Гидрометцентр, погода потенциально опасна из-за грозы и ветра порывами до 17 метров в секунду.

Столичные спасатели попросили горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте в связи с опасной погодой. Если же есть такая необходимость, то следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

Кроме того, власти Москвы обратились к владельцам ресторанов и кафе с призывом временно ограничить работу летних веранд. В департаменте торговли и услуг также заявили о необходимости закрепить шаткие конструкции и закрыть зонты.

Согласно данным Гидрометцентра России, в четверг, 30 июля, воздух в Москве прогреется днем до 22–24 градусов тепла. Ожидается небольшой дождь, скорость ветра будет варьироваться в пределах от 5 до 10 метров в секунду.

