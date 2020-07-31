Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столице в ближайшие несколько дней, передает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Синоптик рассказал, что в ближайшие три дня днем в городе будет около +18... +20 градусов, в ночное время – +11... +13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный. Теплая погода начнет возвращаться в столичный регион со вторника.

"Вчера уже почувствовали свежесть, сегодня, завтра и послезавтра тоже будет свежая погода. Максимальное давление будет во вторник, потом начнет чуть-чуть падать... Подойдет теплый фронт, начиная с 4 августа, температура повысится, опять вернется тепло", – рассказал синоптик.

Во вторник, среду и четверг столбики термометров могут подняться до +26 градусов. Цыганков добавил, что в среду температура воздуха может прогреться и до +29 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. В центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве с мая по июль в городе выпало свыше 480 миллиметров осадков, что составляет 70% от годовой нормы.

