Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столице в ближайшие несколько дней, передает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Синоптик рассказал, что в ближайшие три дня днем в городе будет около +18... +20 градусов, в ночное время – +11... +13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный. Теплая погода начнет возвращаться в столичный регион со вторника.
"Вчера уже почувствовали свежесть, сегодня, завтра и послезавтра тоже будет свежая погода. Максимальное давление будет во вторник, потом начнет чуть-чуть падать... Подойдет теплый фронт, начиная с 4 августа, температура повысится, опять вернется тепло", – рассказал синоптик.
Во вторник, среду и четверг столбики термометров могут подняться до +26 градусов. Цыганков добавил, что в среду температура воздуха может прогреться и до +29 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории. В центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве с мая по июль в городе выпало свыше 480 миллиметров осадков, что составляет 70% от годовой нормы.
"Утро": температура воздуха в Москве ниже климатической нормы 10 градусов
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