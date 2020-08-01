Возвращение лета прогнозируется в Москве на следующей неделе

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Потепление ожидается в Москве на следующей неделе, осадков в городе не прогнозируется, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Инициативу будет перехватывать антициклон, поэтому ожидается триумфальное возвращение лета. Это солнечная, сухая, тихая погода со слабым теплым южным ветром", – цитирует его РИА Новости.

Синоптик уточнил, что температура будет стремительно повышаться. Ночью в первой половине недели – от 8 до 13 градусов, вторая половина недели – 10–15 градусов. Дневные показатели с начала недели – 20–25 градусов и дальше до 23–28 градусов. Тишковец добавил, что в один день воздух может прогреться до 24–29 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил, что в ближайшие несколько дней столбики термометров в городе не поднимутся выше 20 градусов. Теплая погода, по его словам, начнет возвращаться в столичный регион со вторника.

Во вторник, среду и четверг воздух может прогреться до 26 градусов. Цыганков не исключил, что в среду температура поднимется до 29 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что июль в столице стал вторым по количеству выпавших осадков за 140 лет наблюдений. За текущий месяц выпало 175 миллиметров осадков, что составляет 186% от месячной нормы. Всего, по данным синоптика, за два летних месяца этот показатель достиг 333,8 миллиметра.

В "Фобосе" сообщили, что в городе с мая по июль выпало свыше 480 миллиметров осадков – это 70% от годовой нормы.