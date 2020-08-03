Россиян предупредили о надвигающейся жаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха на северо-востоке европейской части России в течение рабочей недели будет на 6-7 градусов выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По данным синоптика, жара до 30 градусов ожидается в Коми, Архангельской области, на севере Урала и Ямало-Ненецком автономном округе. Вильфанд добавил, что из-за антициклона на 10–11 градусов выше нормы будет и в Якутии.
"Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, уже будет больше солнца. Вероятность осадков небольшая, то есть в течение рабочих дней осадков почти не будет, будет много солнца", – рассказал синоптик.
Он отметил, что в центре европейской части России температура начнет подниматься со среды. Показатели будут выше нормы на 2–3 градуса.
Ранее в "Фобосе" сообщили, что в городе с мая по июль выпало свыше 480 миллиметров осадков – это 70% от годовой нормы. Вильфанд заявлял, что нынешнее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
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