Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве

Фото: Москва 24
Стало известно, какая погода ожидает москвичей в первый день новой недели. Об этом информирует портал "Метеоновости".
По данным специалистов, в понедельник, 3 августа, столица окажется под влиянием антициклона. В регионе ожидается переменная облачность без осадков.
"Максимальная температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов, по области 19–24", – отмечают синоптики.
При этом будет дуть западный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 50 процентов", – добавляют специалисты.
По мнению синоптиков, установившиеся погодные условия станут комфортными для большинства жителей региона. При этом у некоторых граждан могут обостриться сердечно-сосудистые и вегетативные расстройства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление на наступающей неделе. Так, в один из дней воздух может прогреться до 24–29 градусов.
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
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