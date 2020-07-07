Как спасти обгоревшую на солнце кожу: советы дерматолога

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как помочь коже при солнечном ожоге.
Специалист отметила, что в первую очередь нужно умыться, чтобы смыть пот и загрязнения, затем нанести успокаивающий крем.
"Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивавшие и увлажняющие ингредиенты. Не нужно никаких спиртовых, масляных средств. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии. Наносить крем необходимо каждые 3-5 часов", – рассказала Жабоева в интервью радио Sputnik.
Если появилось шелушение, ни в коем случае нельзя удалять его самостоятельно, отметила косметолог. По ее словам, нужно только наносить успокаивающие и увлажняющие средства.
"Это может быть увлажняющая эмульсия, молочко, могут быть маски на гидрогелевой или тканевой основе, содержащие гиалуроновую кислоту. Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации", – добавила Жабоева.
По ее словам, если под рукой не оказалось специальных средств, можно нанести какой-нибудь кисломолочный продукт. Жабоева добавила, что из подручных средств лучше всего подойдут сливки.
В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.
В Москве и Подмосковье 7 июля ожидается жара до 31 градуса. Синоптики посоветовали горожанам воздержаться от длительного пребывания на солнце.
На 6 и 7 июля в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение остается актуальным в период с 11:00 до 16:00 вторника.
34-градусная жара придет в столичный регион во вторник
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