Жара до 31 градуса ожидается в Москве во вторник

07:22
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Переменная облачность и жара до 31 градуса установится в Москве и Подмосковье во вторник, 7 июля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на периферии антициклона. В некоторых районах города возможны локальные дожди, а также гроза
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 29–31 градусов тепла, по области – до плюс 31 градуса", – заявили синоптики.
В столице будет дуть южный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом во время грозы порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха – около 50%", – добавляется на сайте.
Специалисты предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей. В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.
Из-за аномальной жары в Москве 6 и 7 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра РФ, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее врач посоветовала, как спастись от аномальной жары. В частности, эксперт порекомендовала пить теплый или горячий зеленый чай.
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
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