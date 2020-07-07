Жара до 31 градуса ожидается в Москве во вторник

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Переменная облачность и жара до 31 градуса установится в Москве и Подмосковье во вторник, 7 июля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на периферии антициклона. В некоторых районах города возможны локальные дожди, а также гроза

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 29–31 градусов тепла, по области – до плюс 31 градуса", – заявили синоптики.

В столице будет дуть южный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом во время грозы порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха – около 50%", – добавляется на сайте.

Специалисты предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей. В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.

Из-за аномальной жары в Москве 6 и 7 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра РФ, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее врач посоветовала, как спастись от аномальной жары. В частности, эксперт порекомендовала пить теплый или горячий зеленый чай.