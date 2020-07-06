Москвичей предупредили об аномальной жаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве 6 и 7 июля из-за аномальной жары, сообщает Гидрометцентр России. Это означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение действует до 16:00 понедельника и в период с 11:00 до 16:00 вторника.

Ранее сообщалось, что температура воздуха во вторник, 7 июля, поднимется до 31–33 градусов в Москве и до 34 по области. По словам синоптиков, ночью осадков не будет, днем в Москве местами может пройти кратковременный дождь с грозой. На западе области пройдет ливень и град. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе будут порывы до 12–17 метров в секунду. На западе области ветер усилится до 17–22 метров в секунду.

Жаркая погода сохранится и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов, по области – до 24–29 градусов. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта. К выходным в город вновь вернется жара.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице из-за жаркой погоды повысится ультрафиолетовый индекс.

В этой связи Гидрометцентр призвал не выходить на солнце в дневные часы, а также носить головной убор, закрывающую кожу одежду и солнцезащитные очки.

