34-градусная жара придет в столичный регион во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха во вторник, 7 июля, поднимется до 31–33 градусов в Москве и до 34 по области, сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, ночью осадков не будет, днем в Москве местами может пройти кратковременный дождь с грозой. На западе области пройдет ливень и град. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе будут порывы до 12–17 метров в секунду. На западе области ветер усилится до 17–22 метров в секунду.

Жаркая погода сохранится и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов, по области – до 24–29 градусов. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта.

Как сообщает ИА "НСН", причиной понижения температуры станут северные воздушные массы.

"Поэтому 9 и 10 июля у нас будет передышка от жаркой погоды, а в выходные температура опять будет повышаться, но до умеренных значений – около 21–25 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики уже сообщали, что похолодание, которое прогнозируется в Москве с четверга, будет недолгим. Четверг окажется самым холодным на этой неделе. В пятницу еще может пройти дождь, и за счет солнца температура снова начнет расти. К выходным в город вновь вернется жара.