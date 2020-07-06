34-градусная жара придет в столичный регион во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха во вторник, 7 июля, поднимется до 31–33 градусов в Москве и до 34 по области, сообщает Гидрометцентр России.
По словам синоптиков, ночью осадков не будет, днем в Москве местами может пройти кратковременный дождь с грозой. На западе области пройдет ливень и град. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе будут порывы до 12–17 метров в секунду. На западе области ветер усилится до 17–22 метров в секунду.
Жаркая погода сохранится и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов, по области – до 24–29 градусов. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта.
Как сообщает ИА "НСН", причиной понижения температуры станут северные воздушные массы.
"Поэтому 9 и 10 июля у нас будет передышка от жаркой погоды, а в выходные температура опять будет повышаться, но до умеренных значений – около 21–25 градусов", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики уже сообщали, что похолодание, которое прогнозируется в Москве с четверга, будет недолгим. Четверг окажется самым холодным на этой неделе. В пятницу еще может пройти дождь, и за счет солнца температура снова начнет расти. К выходным в город вновь вернется жара.
Воздух в Москве прогрелся до 24 градусов тепла
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