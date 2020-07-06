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Москва 24

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Общество

13:09

Прогнозируемое в Москве похолодание будет недолгим

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Похолодание, которое прогнозируется в Москве с четверга, будет недолгим, сообщает портал "Метеоновости".

Первая половина рабочей недели в столичном регионе будет жаркой – воздух прогреется до +30 градусов. Однако уже в ночь на четверг столичный регион пересечет холодный фронт, который прольет новую порцию дождей. Столбики термометров опустятся на 10 градусов. Ночи станут более свежими, а днем будет чуть выше 20 градусов.

По словам синоптиков, четверг окажется самым холодным на этой неделе. В пятницу еще может пройти дождь, и за счет солнца температура снова начнет расти. К выходным в город вновь вернется жара.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве резко похолодает в четверг, 9 июля. По его словам, ожидается понижение температуры на 7–8 градусов. При этом "будет облачно, тоскливо и дождливо".

Воздух в Москве прогрелся до 24 градусов тепла

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