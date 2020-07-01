Синоптики предсказали приход "красного" лета в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Центр погоды "Фобос" сообщил, что в июле температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 1-2 градуса.
Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23-28 градусов тепла. Средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов.
При этом выпадет не более 70 процентов осадков или около 60 миллиметров вместо положенных 94.
Таким образом, в июле ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России, отмечается в сообщении.
В "Фобосе" также добавили, что температура воздуха в июне также ровно на 2 градуса превысила норму, количество осадков составило 212 процентов от положенного.
В среду, 1 июля в столице ожидается до плюс 26 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что аномально жаркая погода вернется в столичный регион к концу недели.
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