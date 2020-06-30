Аномальная жара вернется в столицу в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномально жаркая погода вернется в столичный регион 1 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в среду столбики термометров поднимутся до +25 градусов. По его словам, в последующие дни в столице температура будет только расти. К концу недели Вильфанд прогнозирует около +30 градусов.

Синоптик отметил, что погода установится малооблачная, местами могут пройти кратковременные дожди, но в целом, по его словам, в городе существенных осадков не ожидается.

Вильфанд посоветовал москвичам в жаркую погоду в полуденные часы находиться дома, если же такой возможности нет, то он рекомендовал для защиты от солнца носить рубашки с длинным рукавом и шляпы, а также использовать солнцезащитный крем

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего, по словам специалистов, совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Ранее Вильфанд рассказал, что июль в России будет теплым, а температура в основном удержится в пределах нормы. По словам специалиста, в западных регионах и в европейской части страны температура ожидается выше нормы, в восточных регионах – в ее пределах. В Западной Сибири, в Якутии температурные значения месяца будут несколько превышены.

