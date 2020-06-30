Жителям РФ пообещали теплый июль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что июль в России будет теплым, а температура в основном удержится в пределах нормы. Об этом сообщает РИА Новости.
"На всей территории страны июль будет около и выше нормы... Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", – заявил эксперт.
По словам специалиста, в западных регионах и в европейской части страны температура ожидается выше нормы, в восточных регионах – в ее пределах. В Западной Сибири, в Якутии температурные значения месяца будут несколько превышены.
Во вторник, 30 июня, воздух в Москве прогреется до 24 градусов тепла. Дуть юго-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ранее эксперты Гидрометцентра предупредили о погодных аномалиях до конца июня. В центре и на западе Приволжского федерального округа, а также на Урале температура в среднем холоднее на 4 градуса относительно нормы. Азиатская же часть страны столкнулась с необычным потеплением.
"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 30 июня
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