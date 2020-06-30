В Москве ожидается до 24 градусов тепла во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 30 июня.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 40 процентов. Отмечается, что погода комфортна для большинства метеозависимых людей.

Ранее синоптики рассказали, что вода в Москве-реке прогрелась до 21 градуса тепла, что является благоприятным для купания в водоемах.

Представители московского управления Роспотребнадзора заявили, что не выявили коронавирус ни в одном из водоемов на территории столицы.