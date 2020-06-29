Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вода в Москве-реке прогрелась до 21 градуса тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"В жару многие любят купаться в водоемах и правильно делают. Ведь вода в Москве-реке прогрелась до 20–21 градуса", – говорится в сообщении.

На предстоящей неделе в столичном регионе будет тепло, солнечно и почти без осадков. По прогнозам синоптиков, во вторник столбики термометров могут дойти до +24 градусов. В среду прогнозируется небольшой дождь, при этом в дневное время воздух прогреется до +26 градусов. Аналогичная погода сохранится до конца недели. В пятницу местами может пройти кратковременный дождь.

В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.