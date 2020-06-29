Москвичам пообещали комфортную погоду на этой неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На предстоящей неделе в столичном регионе будет тепло, солнечно и почти без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики рассказали, что в понедельник после прохождения холодного атмосферного фронта в городе будет около +20... +22 градусов. Во вторник столбики термометров могут дойти до +24 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду.
В среду прогнозируется небольшой дождь, при этом в дневное время воздух прогреется до +24... +26 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, иногда его порывы могут доходить до 15 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится до конца недели. В пятницу местами может пройти кратковременный дождь.
В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.
Ранее научный руководитель учреждения Роман Вильфанд предупредил о понижении атмосферного давления в Москве. Он уточнил, что показатель отклонится от нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба. При этом нормой атмосферного давления для Москвы считается 748 миллиметров ртутного столба.
"Утро": малооблачная погода ожидается в столице 29 июня
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