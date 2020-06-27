Москвичей предупредили о низком давлении

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Жителей столицы предупредили о пониженном атмосферном давлении. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист отметил, что падение уровня атмосферного давления ожидается с воскресенья по вторник.

"Очень сильно давление понизится. В воскресенье, понедельник, вторник давление будет существенного ниже нормы", – сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что показатель отклонится от нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба. При этом нормой атмосферного давления для Москвы считается 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о жаре и порывистом ветре в субботу. Так, в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности.

При этом пыльцевым аллергикам в жару рекомендовали оставаться дома. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Ольга Мухина.