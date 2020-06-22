Эксперт назвал способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

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Руководитель проекта Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что перегрев аккумулятора в смартфоне в жару может быть опасным явлением. За устройством необходимо следить, сообщил эксперт в интервью радио Sputnik.

"И зимой, и летом перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьезные последствия вплоть до самовозгорания", – заявил специалист.

По словам Рябинина, в смартфонах есть система, которая защищает их от перегрева, но повышение температуры устройства может происходить и в выключенном состоянии.

"Важно следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи. Желательно избегать летом плотных чехлов, поскольку они препятствуют циркуляции воздуха", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что не стоит без необходимости на долгое время включать ресурсоемкие приложения. Если же телефон все-таки перегрелся, то следует дать ему остыть при комнатной температуре, а резкое охлаждение только повредит устройство.

Ранее в июне СМИ сообщили о происшествии с наушником AirPods – беспроводное устройство взорвалось в ухе пользователя. Инцидент произошел в китайском городе Чжэнчжоу.

